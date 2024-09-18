صحيفة أمريكية: بايدن يعتزم زيارة العاصمة الألمانية الشهر المقبل

أفاد تقرير صحفي في الولايات المتحدة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة ألمانيا قبل مغادرته منصبه.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، استنادًا إلى مصادر مقربة من بايدن، أن الرئيس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، يعتزم السفر إلى برلين في منتصف أكتوبر قبل مواصلة رحلته إلى أفريقيا. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة في العاصمة الألمانية، زيارة دولة.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي لما أوردته الصحيفة حيث رفض البيت الأبيض في رد على سؤال، التعليق على التقرير، كما رفض متحدث باسم الحكومة الألمانية التعليق، وكذلك الحال بالنسبة لمكتب الرئاسة الفيدرالية الذي سيكون مسؤولا عن ترتيبات زيارة الدولة. كما أحجمت السفارة الأمريكية في برلين عن تقديم أي تعليق، مشيرة إلى أن البيت الأبيض هو المنوط بذلك.

وستكون هذه هي الزيارة الثنائية الأولى لبايدن إلى العاصمة الألمانية بصفته رئيسًا إذ إن بايدن كان شارك في قمة مجموعة السبع في قصر إلماو جنوب ألمانيا عام 2022، كما توقف بطائرته الحكومية في مناسبة أخرى للتزود بالوقود في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية، ولكنه لم يقم حتى الآن بأي زيارة عمل أو زيارة دولة لألمانيا خلال فترة رئاسته.

يذكر أن بايدن البالغ من العمر 81 عامًا سيغادر منصبه في يناير المقبل. وكان بايدن تراجع في يوليو الماضي عن الترشح لفترة رئاسية ثانية تحت ضغوط كبيرة من حزبه، وترك المجال لنائبته كامالا هاريس.

ولم تتأكد زيارة بايدن لأفريقيا رسميًا بعد. وكان بايدن وعد منذ فترة طويلة بزيارة القارة السمراء، لكنه استمر في تأجيلها. ومع ذلك، أكد بايدن مؤخرًا للصحفيين أنه يخطط لزيارة أنجولا، لكنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى.