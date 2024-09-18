أظهرت بيانات رسمية أن الصين شهدت نحو 26ر5 مليون رحلة عبر الحدود خلال عطلة عيد منتصف الخريف التي استمرت ثلاثة أيام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاربعاء

وسجل متوسط عدد الرحلات اليومية عبر الحدود أكثر من 75ر1 مليون رحلة، بزيادة نسبتها 6ر18% على أساس سنوي، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للهجرة، اليوم الأربعاء.

وخلال العطلة، ارتفع عدد رحلات الأجانب عبر الحدود بنسبة 2ر62% ليصل إلى 554 ألف شخص، في حين قام سكان البر الرئيسي بـ 63ر2 مليون رحلة، وسكان هونج كونج وماكاو وتايوان بـ07ر2 مليون رحلة.

ويعتبر عيد منتصف الخريف من أهم الأعياد التقليدية في الصين، ويحتفل به سنويا في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في التقويم القمري الصيني، والذي صادف هذا العام يوم 17 من سبتمبر.