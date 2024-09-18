 أرمينيا تتهم منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا بتهديد وجودها - بوابة الشروق
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أرمينيا تتهم منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا بتهديد وجودها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 7:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 7:30 م

انتقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مجددا منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف عسكري للدول السوفيتية السابقة بقيادة روسيا، واتهمها بأنها تهدد وجود أرمينيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمينبرس) عن باشينيان قوله اليوم: "جمدنا عضويتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لا لأنها لا تفي بالتزاماتها تجاه ضمان أمن أرمينيا فحسب، بل لأنها تمثل تهديدا لأمن أرمينيا أيضا، واستمرار وجودها وسيادتها".

وعلقت أرمينيا عضويتها في المنظمة التي تهيمن عليها موسكو في فبراير بعدما حازت أذربيجان السيطرة الكاملة على إقليم ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليه العام الماضي وسط توترات متنامية مع موسكو.

وذكر باشينيان أن الخلاف مع الحلف العسكري تصاعد منذ عامين، وما زالت أرمينيا تنتظر أجوبة على تساؤلات بشأن أمنها.

 وأوضح باشينيان أنه كلما استمر الصمت، زاد ابتعاد أرمينيا عن الحلف العسكري، ملمحا إلى ارتفاع احتمالية الانفصال الدائم عنه.


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