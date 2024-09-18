العراق يدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط فعال على إسرائيل لوقف الإبادة بحق الفلسطينيين

ألقى القائم بأعمال الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور عباس كاظم عبيد، بيان العراق في الجلسة الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أكد الدكتور عبيد، في بيانه ترحيب العراق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر بناءً على طلب الجمعية العامة، مشدداً على أهمية متابعته والعمل على تنفيذه وفقاً لما أوصت به المحكمة في فتواها.

وأشار إلى أن الفتوى الاستشارية جاءت بعد دراسة دقيقة ومناقشات واقعية، بهدف رسم مسار لإنهاء أكثر من سبعة عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني للأراضي الفلسطينية، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وممارسة ضغط فعال على إسرائيل؛ لوقف المجازر والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

كما طالب البيان بإيجاد حلول حقيقية ومستدامة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، محذراً من أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يعكس خطورة هذا الصراع على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن تجاهل حقوق الفلسطينيين وانتهاك القرارات الدولية يولد مشاعر الإحباط والغضب، مما يفاقم التوترات والعنف، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل في المنطقة بأكملها.

وجدد الدكتور عبيد التأكيد على موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية العادلة في جميع المحافل الدولية، انطلاقاً من إيمانه بمشروعيتها والتزامه بالثوابت الوطنية العراقية، مؤكدًا دعم العراق لما يقرره الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته واستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.