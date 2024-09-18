وأوضح ميلر، في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أقول لكم إن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في الأمر، ولم تكن الولايات المتحدة على علم بهذه الحادثة مسبقا، وفي هذه المرحلة نقوم بجمع المعلومات".

وتابع أن "الولايات المتحدة ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله"، معبرا عن قلق بلاده من "أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط".