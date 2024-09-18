محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلا مدارس بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد

افتتح اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، معرض "أهلاً مدارس" لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات دراسية متنوعة وملابس للطلبة بأسعار مخفضة.

يشارك في المعرض، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، 80 عارضًا يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.

يتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30%، للتخفيف على الأسرة المصرية، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في جميع مراحل التعليم.



والتقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المشاركين في المعرض للتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم وتوفير مناخ إيجابي وبيئة عمل مناسبة لهم، موجها مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية والغرفة التجارية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها حرصًا على تقديم أفضل المنتجات والمعروضات بنسب التخفيضات المعلنة للمواطنين طوال أيام المعرض.



وأشاد جلال بتنوع المنتجات المعروضة، التي تشمل المواد الغذائية والسلع الأساسية، الأسماك، الدواجن، اللحوم، والخضروات، معربًا عن سعادته بوجود عدد من العارضين الشباب إلى جانب كبار السن الذين بلغوا سن المعاش ولديهم الإصرار والعزيمة على العمل، بالإضافة إلى عدد كبير من سيدات الإسماعيلية.

ووجه جلال الشكر لتجار الإسماعيلية الوطنيين لحرصهم على المشاركة في المعرض وتقديم تخفيضات للمواطنين، وعقب الافتتاح، التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم، موجهاً بتلبيتها في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.