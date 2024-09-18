الكرملين: هجوم لبنان قد يشعل حرباً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط

حذر الكرملين، الأربعاء، من أن الهجوم على جماعة "حزب الله" اللبنانية وغيرها باستخدام أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) متفجرة قد يشعل صراعاً إقليميا أوسع نطاقاً، وطالب بتحديد المسؤول عنه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "يجب تحديد أسباب وظروف الحادث وتحديد من يقف وراءه".، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وخلال هجوم أمس، انفجرت الآلاف من أجهزة البيجر في أنحاء لبنان؛ ما أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 3 آلاف آخرين تقريباً من بينهم مقاتلون تابعون للجماعة وسفير إيران لدى بيروت.

وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لـ"رويترز"، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد زرع متفجرات داخل 5 آلاف جهاز (بيجر) استوردها "حزب الله" قبل أشهر من تفجيرات، أمس.