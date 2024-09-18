وزير الخارجية الجزائري يؤكد تضامن بلاده مع لبنان واستعدادها لتقديم العون

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في اتصال مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب تضامن بلاده مع لبنان واستعدادها لتقديم العون على أثر الهجوم السيبيراني الذي تعرض له لبنان.

وتلقى الوزير بوحبيب اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من نظيره الجزائري "لتقديم التعازي وتمنيات الجزائر بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والتضامن مع لبنان على أثر الهجوم السيبيراني، الذي وقع بالأمس، وما نتج منه من آلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى الضحايا".

يذكر أن أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع "بيجر" كانت قد تعرضت للتفجير بعد ظهر أمس الثلاثاء في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق شرق لبنان وجنوبه، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا، وإصابة حوالي 2800 شخص بجروح. واعتبر مجلس الوزراء أن ما حصل هو عدوان إسرائيلي.





