ثنائية لو سيلسو تقود بيتيس للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني

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سجل اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو هدفين ليقود فريقه ريال بيتيس للفوز على ضيفه خيتافي بنتيجة 1/2 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

كان الفريق الأندلسي الأكثر خطورة ونشاطا وأضاع عددا من الفرص في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، أخطرها تسديدة من المغربي عبد الصمد الزلزولي مرت فوق العارضة بعد مرور ثماني دقائق.

وفي الشوط الثاني افتتح جيوفاني لو سيلسو أهداف الفريق الأندلسي بركلة جزاء في الدقيقة 61.

وسجل لو سيلسو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 74 بعد تمريرة من زميله ماركو روكا.

وقلص الضيوف الفارق بهدف سجله المدافع الأوروجوياني ماورو أرامباري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وحقق ريال بيتيس فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس بعد فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

أما خيتافي خسر مباراته الثانية على التوالي وبقى بلا فوز منذ بداية الموسم الجاري ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليتراجع للمركز الثامن عشر.