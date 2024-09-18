وزير الدفاع الأيرلندي: انفجار أجهزة البيجر في لبنان استهتار متعمد بحياة الناس

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا مايكل مارتن، إن انفجار أجهزة «البيجر» في لبنان وسوريا أظهر «استهتارًا متعمدًا بحياة الناس».

وأعرب في تصريحات صحفية قبل اجتماع لمجلس الوزراء الأيرلندي، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الجاري في لبنان، منوهًا أن «الهجوم يأتي في ظل وضع متفجر بمنطقة الشرق الأوسط».

وأضاف أن «الاستنتاج المنطقي يشير إلى أن إسرائيل الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم»، معقبًا: «كل شيء يشير إلى أن إسرائيل تمتلك القدرة على تنفيذ تلك الهجمات».

ونوه أن «العديد من المدنيين الأبرياء - رجال ونساء وأطفال - أصبحوا ضحايا لهذا الهجوم، لأن الأجهزة انفجرت في الأماكن العامة والمحال التجارية، بينما كان الناس يمارسون حياتهم اليومية».

وأكمل: «هذا شكل جديد من أشكال الحرب، وأعتقد أننا يجب أن نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك، ويجب على المجتمع الدولي أن يفكر في طبيعة الهجوم».

واعتبر أن الهجوم يعد انتهاكا لقواعد اتفاقية جنيف بشأن شن هجمات عشوائية، مشددًا على أن «الأمر لا يمكن التغاضي عنه».

ودعا إلى خفض التصعيد في المنطقة، مناشدًا الحكومة الإسرائيلية وحزب الله الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد.