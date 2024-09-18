حرائق غابات مدمرة تواصل اجتياح البرتغال

ذكرت وكالة أنباء لوسا البرتغالية اليوم الأربعاء، نقلا عن نظام المراقبة الأوروبي (كوبرنيكوس) أن حرائق الغابات التي تستعر في البرتغال أضرت بحوالي 106 آلاف هكتار، أو 1060 كيلومترا مربعا من الأراضي بعد أربعة أيام تقريبا.

وكانت مناطق أفيرو وبورتو وفيزيو في شمال ووسط البلاد هي الأكثر تضررا.

وبحسب أحدث حصيلة رسمية من وكالة الحماية المدنية البرتغالية، هناك خمس وفيات، أربعة رجال إطفاء ومدني، و 59 إصابة من بينهم 10 حالات خطيرة.

وأشارت تقارير إلى وفاة سبعة أشخاص أمس الثلاثاء.

وتم إجلاء مئات الأشخاص إلى أماكن آمنة في الأيام القليلة الماضية، وتمكن معظمهم، باستثناء نحو 60، من العودة إلى منازلهم.