طبيب يحذر: المضادات الحيوية تكافح البكتيريا ولا تعالج الفيروسات

علق الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية طب جامعة عين شمس، على دراسة نشرت في مجلة "ذي لانسيت" الثلاثاء، تحذر من أن 39 مليون شخص حول العالم قد يموتون بسبب أمراض مقاومة للمضادات الحيوية خلال السنوات الـ 25 المقبلة.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة"ETC"، مساء الثلاثاء، إن الأمر خطير، وسببه الرئيسي هو العادات غير المنضبطة في تناول العقاقير الطبية؛ نتيجة استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية.

وأكد أن "جميع المضادات الحيوية لا علاقة لها بالفيروسات، فهي عقاقير تستخدم لمكافحة البكتيريا فقط، ولا تعالج العدوى الفيروسية على الإطلاق من قريب أو بعيد".

وأوضح أن استخدام المضادات حيوية أثناء العلاج من فيروس كورونا؛ يرجع إلى أن الفيروس كان يصاحبه عدوى بكتيرية ثانوية.

ونصح الأنصاري، بعدم تناول المضادات الحيوية دون معرفة نوع العدوى من الطبيب المختص، مشيرا إلى أن أقل فترة مقبولة لعلاج البكتيريا بالمضادات الحيوية تتراوح من 3 إلى 5 أيام.

وحذر من "أننا وصلنا الآن في الطب إلى مرحلة أصبحت فيها بعض الإصابات البكتيرية غير مستجيبة لأي من المضادات الحيوية المتداولة عالميا، بسبب ظهور أجيال جديدة من البكتيريا شديدة المقاومة؛ نتيجة سوء استخدام المضادات الحيوية" .