إذاعة الاحتلال الإسرائيلي: يوجد في رفح 14 ألف مبنى مفخخ

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن المبنى المفخخ الذي انفجر بالجنود أمس برفح هو أحد آلاف المباني التي تفخخها حركة حماس، بحسب تعبيره.

وقال ضباط إنه يوجد في رفح وحدها أكثر من 14 ألف مبنى مفخخ لاستهداف الجنود.

وأشارت الإذاعة إلى أن مقتل الجنود جاء بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الجيش القضاء على لواء رفح.

وتابعت: ما جرى في رفح يؤكد أنه حتى لو قضي على كتائب حماس سيبقى المسلحون يستهدفون الجنود.

وأشارت إلى أن الحرب في غزة ستبقى على شكل مواجهات يشنها مسلحون بالتفجيرات والصواريخ المضادة للدروع، على حد تعبيرها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل 4 جنود وإصابة 6 في معارك برية بقطاع غزة، شهدت مقتل أول مجندة في نشاط عملياتي منذ بداية حرب تقترب من إكمال عامها الأول.