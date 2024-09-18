حزب الله يستهدف مرابض مدفعية إسرائيلية في نافيه زيف برشقة ‏صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية في "نافيه زيف" بصلية من ‏الصواريخ، رداً على اعتداءات إسرائيل على بلدتي مجدل سلم وبليدا الجنوبيتين. ونعى حزب الله، ليل أمس الثلاثاء، ثمانية من عناصره، كما نعى اليوم الأربعاء أربعة من آخرين، ليرتفع عدد عناصر حزب الله الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 482.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء، على بلدتي شمع والجبين الجنوبيتين. وقصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشمالية لبلدة شبعا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

واستهدفت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحراج قرب منطقة الشاليهات في بلدة الخيام الجنوبية بقنابل حارقة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة اللبونة جنوبي بلدة الناقورة في جنوب لبنان.