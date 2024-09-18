 محافظ بورسعيد يتابع إجراءات إبرام عقود تمليك الأراضي الزراعية والحصول على كارت الفلاح - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يتابع إجراءات إبرام عقود تمليك الأراضي الزراعية والحصول على كارت الفلاح

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 12:56 م

تابع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، سير وانتظام أعمال اللجنة المشكلة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في أول أيام عملها بالديوان العام، والتي تختص باستكمال إجراءات إبرام عقود الملكية للأراضي الزراعية، للمزارعين بمحافظة بورسعيد بقرى جنوب بورسعيد وقرى سهل الطينة بشرق بورسعيد.

والتقى محافظ بورسعيد، أعضاء اللجنة، موجها الشكر لمسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية على تعاونهم المثمر، مع محافظة بورسعيد في تيسير حصول المزارعين على الخدمات المختلفة، ضمن جهود المحافظة للنهوض بالقطاع الزراعي، وتوفير سبل الراحة للمزارع.

كما التقى المحافظ، عددا من المزارعين، وتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إبرام العقود الخاصة بتمليك الأراضي الزراعية، فضلا عن الحصول على كارت الفلاح الموسمي للمحاصيل الاستراتيجية؛ لدفع عجلة التنمية الزراعية بمحافظة بورسعيد .

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