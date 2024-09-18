تحسن ثقة شركات التشييد في أمريكا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تحسن ثقة شركات التشييد الأمريكية خلال الشهر الحالي بأكثر قليلا من التوقعات.

وذكر تقرير الاتحاد الوطني لبناة المساكن أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو"، لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 41 نقطة مقابل 39 خلال الشهر الماضي. في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 40 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 42 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وأوقف هذا الارتفاع الأكثر من المتوقع سلسلة التراجع الشهري التي استمرت 4 أشهر متتالية، حتى وصل في أغسطس الماضي إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر الماضي عندما سجل 37 نقطة.

وقال كارل هاريس رئيس الاتحاد الوطني لبناة المساكن إن "بفضل انخفاض أسعار الفائدة أصبح لدى شركات التشييد الآن نظرة إيجابية لمستقبل مبيعات المساكن الجديدة لأول مرة منذ مايو 2024... ورغم ذلك فإن تكلفة التشييد مازالت مرتفعة نسبيا مقارنة بميزانيات الأسر، وهو ما يحد من الحماس لأحوال سوق الاسكان الحالية".

واضاف "علاوة على ذلك ستواجه شركات التشييد منافسة من جانب المخزون المرتفع للمساكن القائمة في الكثير من الأسواق مع تراجع فوائد التمويل العقاري".

وارتفع المؤشر الفرعي لرصد المبيعات الحالية بمقدار نقطة واحدة إلى 45 نقطة خلال سبتمبر الحالي مقابل 44 نقطة خلال أغسطس الماضي، كما ارتفع مؤشر قياس حركة المشترين المحتملين بمقدار نقطتين إلى 27 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توقعات المبيعات إلى 49 نقطة مقابل 48 نقطة خلال يوليو الماضي.