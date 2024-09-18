وزير التعليم: جميع الكتب المدرسية ستكون متاحة بالمدارس نهاية الأسبوع المقبل

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إن جميع الكتب المدرسية ستكون متاحة بالمدارس نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى الانتهاء من طبع جميع الكتب لجميع المراحل التعليمية وفي مرحلة النقل للمديريات ثم إلى المدارس.

وأضاف عبد اللطيف، في اجتماع صحفي بمقر هيئة الأبنية التعليمية اليوم، أنه سيتم التحقيق مع أية مدرسة خاصة ستخالف نسبة الزيادة السنوية في المصروفات المقررة من قبل الوزارة.

وأكد الوزير، أن أي قرار يتم اتخاذه يكون بعد دراسة كبيرة سواء من قيادات الوزارة أو خبراء مركز البحوث التربوية فيما يتعلق بالمناهج، وبالتالي لا مجال للرجوع في أي قرار يتم اتخاذه.

وأوضح أن جميع قيادات الوزارة ستكون موجودة بالمدارس لمتابعة العملية التعليمية علي ارض الواقع ولرصد أية شكاوى أو مشاكل.

وعن شكاوى أولياء الأمور من عدم قبول مديري المدارس لنتائج التحويلات الإلكترونية وقبول طلاب من خارج التحويل الإلكتروني، أكد عبد اللطيف أنه سيتم حل هذه المشكلة، قائلا: "من العام المقبل لن يتم قبول التحويل بين المدارس إلا إلكترونيا فقط".