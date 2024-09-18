تعليم البحيرة تشكل لجانا لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

واصلت لجان متابعة جاهزية مدارس الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، تكثيف أعمالها استعدادا للعام الدراسي الجديد، قبل نحو ثلاثة أيام من موعد العام الدراسي الجديد بجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية والذي يوافق ٢١/ ٩ من الشهر الجاري، حيث يجري العمل على قدم وساق لنهو أعمال تجهيز المدارس وتهيئتها لاستقبال طلابها .

وكثفت اللجان من جولاتها الميدانية على المدارس؛ للتأكد من إتمام جاهزيتها ومستوى النظافة داخل وخارج محيطها الخارجي، وعدم وجود إشغالات أو مخلفات تعوق حركة الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى متابعة الوضع العام للاثاث المدرسي، وسلامة توصيلات المرافق من كهرباء ومياه وإجراءات تأمين التلاميذ وسلامتهم.

ومن جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، متابعة جاهزية واستعدادات جميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية بإجمالي أكثر من ٤٢٥٠ مدرسة بنطاق المحافظة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية والأوامر الإدارية؛ للحفاظ على استقرار وانضباط العملية التعليمية، والعمل على توفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، وتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة المناخ الجيد والمناسب والصحي الآمن لأبنائنا الطلاب والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية بجميع المدارس خلال اليوم الدراسي.

وشدد على مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الإجراءات الصحية اللازمة، وإعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء، مكلفا مديري المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي، والالتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور، وتضافر الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد.