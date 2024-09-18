ستارلينك تقدم خدمات الإنترنت في اليمن

قال الملياردير الأمريكي رئيس شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أصبحت متوفرة في اليمن.

واكتفى ماسك بكتابة منشور مقتضب عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) قال فيه: "إنترنت ستارلينك متوفر باليمن"، وهو ما أكدته الشركة في منشور منفصل على المنصة ذاتها، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ويعاني اليمن صعوبة تغطيات خدمات الإنترنت الحالية في مختلف أنحاء البلاد، من تقطع وضعف الانتشار خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.

ويأتي إعلان ماسك والشركة، بعد قرابة شهر ونصف من إعلان الحكومة اليمنية الشرعية،

إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بموجب ترخيص منحته لشركة ستارلينك.

وحينها، قالت الحكومة إنها أنهت كل الإجراءات المتعلقة بإطلاق خدمات "ستارلينك" في اليمن، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي بأسعار منافسة لكل الفئات.