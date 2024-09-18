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في تلميح لا ينفصل عن الانفجارات التي تضرب لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم ملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى بلداتهم بأمان.

ونقلت قناة الجزيرة عن نتنياهو قوله مساء الأربعاء: "قلت سابقا إننا سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان وهذا ما سنفعله بالضبط".

وجاء هذا التلميح في ظل تحميل حزب الله، لإسرائيل بالمسئولية عن تفجيرات أجهزة الاتصال في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في لبنان، قد أعلنت حصيلة جديدة لضحايا التفجيرات التي طالت أجهزة اتصال لا سلكية.

وأفادت الصحة، في تحديث، بسقوط تسعة قتلى وأكثر من 300 مصاب في حصيلة للتفجيرات الجديدة التي وقعت اليوم.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام، قد أفادت بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع أيكوم انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل مما تسبب في حرائق بمدينة صور.

وأضافت الوكالة، أن دراجة نارية احترقت في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وما يقرب من 3 آلاف جريح.