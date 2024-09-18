محافظ المنيا يعتمد المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة لعام 2024 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والبالغ عددها 16 مشروعًا؛ تمهيدًا لتصعيدها إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المختصة باختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أن المبادرة تمثل خطوة رئيسية في تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات المستدامة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت على منصة المبادرة بلغ 157 مشروعًا، توافرت الشروط في 39 منها، والتي خضعت للتقييم من قبل اللجنة التنفيذية، حيث تم اختيار 16 مشروعًا للتنافس على المستوى الوطني، وفقًا للمعايير والشروط التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة.

وأوضح أن عملية التقييم تضمنت عقد لقاءات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم بشكل مفصل، معربا عن تمنياته بالتوفيق للمشروعات التي تم اختيارها للتنافس، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المحافظة في الدورة السابقة بحصد 4 جوائز على مستوى الجمهورية لمشروعات تتميز بالالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.