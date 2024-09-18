أردوغان خلال اتصال مع ميقاتي: مساعي إسرائيل لنشر الصراع في المنطقة خطيرة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه إزاء الهجوم الذي وقع في لبنان أمس، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان خلال الاتصال إن «مساعي إسرائيل لنشر الصراع في المنطقة خطيرة والجهود ستستمر لوقفها»، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب الآلاف الآخرين، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان في هجوم غير مسبوق.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية أدت إلى إصابة ما يزيد عن 3000 شخص.

وبحسب ما نشرته قناة «mtv» اللبنانية، صباح الأربعاء، أكد الأبيض، وقوف الوزارة إلى جانب المرضى، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تقدم الرعاية الكاملة للجميع.