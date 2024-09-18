ولي العهد السعودي: المملكة تحظى بثقة عالمية جعلت منها وجهة للشركات الكبرى

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، "أن المملكة تحظى بثقة عالمية جعلت منها وجهة للشركات الكبرى".

وقال الأمير محمد بن سلمان "أن السعودية اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، ما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030 وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034".

وأوضح أن مساهمة الناتج المحلي غير النفطي قفزت إلى 50 % في العام الماضي، ما يعزز استدامة النمو وشموليته ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي، ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان "إن البطالة في السعودية اليوم في أدنى مستوياتها التاريخية في الربع الأول من 2024 عند 6ر7 % مقارنة بـ 8ر12 % في 2017.