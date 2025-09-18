يقام يوم السبت المقبل، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومشاركة السوبرانو نورهان ريان، وعازف البزق محمود عبد الفتاح بمصاحبة كورال آكابيلا بقيادة أدهم عزت وذلك فى التاسعة مساء على المسرح الكبير، ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

يأتى الحفل ضمن مساعى وزارة الثقافة لإعادة صياغة الوجدان الجمعى ويضم برنامجه نخبة من المؤلفات التى تم توظيفها كموسيقى تصويرية لعدد من أشهر الأفلام السينمائية العالمية منها فورست جامب لـ آلان سيلفسترى، العودة إلى المستقبل لـ هانتس تسيمر، النمر الوردى لـ هنرى مانسينى، المصارع لـ هانز زيمر، سبايدرمان لـ دانى إلفمان، تيتانيك لـ جيمس هورنر، سوبرمان - حرب النجوم لـ جون ويليامز، المهمة المستحيلة لـ لالو شيفرين، زوربا لـ ميكيس ثيودوراكيس وغيرها.

يشار أن الموسيقى التصويرية تعد جزء أساسى من عناصر العمل الدرامى بإعتبار الوسيلة الأقوى التي توفر للجمهور فرصة الإندماج فى المشاهد، كما أنها تختلف طبقا للقصة والمشاعر والمواقف والشخصيات، وتتألف عادة من سلسلة منفصلة مدة كل منها تتراوح من بضع لحظات إلى بضع دقائق، وفى تاريخ السينما كان لها السبق فى الأفلام الصامتة فكان يتم التعبير عن المشاهد من خلالها ومع تطور صناعة السينما أصبحت فناً قائما بذاته.