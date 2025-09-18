خبراء: من المتوقع أن يثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4% مع ارتفاع معدل التضخم

قال خبراء اقتصاد، إنه من المقرر أن يبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير عند 4%، في ظل بقاء معدلات التضخم مرتفعة بشكل "مقلق"، ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى التريث في خفض تكاليف الاقتراض.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الخميس.

ويأتي هذا بعدما أظهرت بيانات رسمية جديدة ثبات معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند 8ر3% خلال أغسطس الماضي؛ ليظل عند أعلى مستوى له منذ بداية عام 2024.

وارتفع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات إلى 5.1% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ4.9% في يوليو الماضي، مسجلا بذلك الشهر الخامس على التوالي الذي يتسارع فيه المعدل.

وقالت الخبيرة الاقتصادية المساعدة في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية مونيكا جورج ميخائيل، إن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن تتوخى الحذر بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وأضافت مونيكا، أنه "نظرا لضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة، وتوقعات التضخم المرتفعة، ومخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس.

ويتوقع بنك إنجلترا، أن يبلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ذروته عند 4% في سبتمبر قبل أن ينخفض ​​تدريجيا.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الشهر الماضي، إن "المسار لا يزال تنازليا" فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ولكن هناك "شكوك حقيقية" حول ذلك.