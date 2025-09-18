مدير عام صحة غزة يحذر من التوقف الكامل للخدمات الطبية في مستشفيات القطاع

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن سلطات الاحتلال تمنع دخول الوقود إلى القطاع، وهو ما يهدد بتوقف كامل للخدمة الصحية في المستشفيات.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، أضاف أن الاحتلال يواصل منع إدخال الأدوية في وقت يشهد فيه القطاع انتشارًا متزايدًا للأمراض المعدية، محذرًا من كارثة إنسانية وصحية وشيكة.

وأشار إلى أن سكان غزة يرفضون النزوح القسري، مؤكداً أن الأعداد التي يروّج لها الاحتلال بشأن أعداد النازحين «غير صحيحة ولا تعكس الواقع».

وتتعرض مدينة غزة لجريمة إبادة جماعية وتهجير لسكانها، منذ ما يزيد عن أسبوعين، عبر القصف الجوي المتواصل وارتكاب المجازر التي يرتقي فيها يوميًا ما يزيد عن 70 شهيدًا يوميًا.

ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية وجريمة تجويع، أدت لاستشهاد ما يزيد عن 65 ألف شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 165 ألف إصابة، وما يزيد عن 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.



