داليا خورشيد الرئيسة التنفيذية لـ«بلتون القابضة» ضمن قائمة «فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025»



احتلت داليا خورشيد، الرئيسة التنفيذية لـ «بلتون القابضة»، المرتبة الثانية في قطاع الخدمات المالية ضمن قائمة «فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2025». يعكس هذا الإنجاز دورها البارز في تعزيز ممارسات الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس في الشركة والمجتمع.

وتتولى خورشيد قيادة «بلتون القابضة» منذ عام 2022. وتشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة مجموعة البركة، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك). تساهم خبرتها في تعزيز الاستدامة والحوكمة البيئية داخل هذه المؤسسات.

حصل المبنى الرئيسي لـ«بلتون القابضة» على شهادة المباني الصديقة للبيئة (EDGE) من المستوى الثاني عام 2025. منحتها مؤسسة (Green Business Certification Inc) تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بالاستدامة البيئية والابتكار في إدارة الموارد.

حققت «بلتون لتداول الأوراق المالية» خطوة غير مسبوقة. أصبحت أول شركة في مصر تحصل على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية والعقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يعزز ذلك مكانتها في قطاع الخدمات المالية.



بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية.