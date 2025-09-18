الشيباني يبحث في واشنطن ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في واشنطن، اليوم الخميس، عددا من المسئولين في وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسئول وآمن"، و"بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت الوزارة إن "ذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات موسعة".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن "تعمل مع دمشق على إعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي، مع مكافحة تمويل الإرهاب".

وأضافت في بيان: "اليوم (الخميس) التقى مسئولون من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني".

من جهته، قال النائب الجمهوري جو ويلسون، خلال منشور عبر منصة "إكس": "تشرفت بلقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهذا أول وفد سوري يزور الكونجرس منذ 25 سنة. أتاحت قيادة الرئيس ترامب فرصة تاريخية لفصل جديد يعود بالنفع على الجميع. على الكونجرس الآن أن يتحرك: إلغاء قانون قيصر بالكامل".