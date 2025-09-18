السوداني يعفي رئيس ديوان الوقف السني في العراق من منصبه

قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محيي الخزرجي من مهامهن وتكليف عامر شاكر الجنابي بدلا عنه لمدة 6 أشهر.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار جاء بناء على كتاب من المجمع الفقهي العراقي، الذي رشح بدوره ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب، وفقا لقانون الوقف السني لسنة 2012.

ووجه رئيس الحكومة العراقية الرئيس الجديد لديوان الوقف السني بالعمل على تعزيز الخطاب المعتدل، ونبذ التطرف، وإبعاد هذه المؤسسة الدينية المهمة عن أي استثمار سياسي أو انتخابي وبما يعزز مكانتها ودورها في المجتمع.