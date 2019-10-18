ميركل تأسف لعدم الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أسفها لعدم تمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على بدء مفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية من أجل انضمام الدولتين للتكتل.

وقالت ميركل في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عاصمة بلجيكا، اليوم الجمعة إنه من المحتمل مناقشة هذا الموضوع مجددا قبل قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في العاصمة الكرواتية، زغرب، الربيع المقبل.

وبحسب بيانات ميركل، لدى فرنسا والدنمارك وهولندا تحفظات على بدء مفاوضات الانضمام مع البلدين.

ودعمت ميركل مطلب فرنسا بإصلاح إجراءات ضم أعضاء جدد للاتحاد الأوروبي، مضيفة، في المقابل، أنها اعتبرت بدء المفاوضات حاليا أمرا صائبا.

وكان من المفترض أن تُطلق اليوم إشارة البدء الرسمية للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا ومقدونيا الشمالية تمهيد لانضمام الدولتين للاتحاد، إلا أنه يتعين اتخاذ القرار بإجماع كافة الدول الأعضاء.