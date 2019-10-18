كاسياس يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري البرتغالي

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حصد الإسباني إيكر كاسياس جائزة أفضل حارس في الدوري البرتغالي لموسم 2018-2019 المُقدمة من رابطة لاعبي الدوري.

لم يفز بورتو بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وتلقى أقل عددا من الأهداف الموسم الماضي ليحصد الجائزة، كما تواجد في التشكيل المثالي للموسم.

314 لاعبا رشحوا كاسياس للفوز بالجائزة رغم غيابه عن الجولات الأخيرة بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء تدريبات.

كاسياس أعرب عن سعادته بالفوز بالجائزة وقال عبر "تويتر": "أنه شرف لحصد تلك الجائزة، آمل ألا تكون الأخيرة وأن أحصد المزيد".

وأتم "سعيد للغاية وممتن لزملائي على هذا الإنجاز".

وتعافى كاسياس البالغ 38 عاما من الأزمة القلبية إذ ينتظر فقط التصريح الطبي من أجل المشاركة من جديد.

وخرج حارس ريال مدريد السابق، الموسم الماضي في 18 مباراة بشباك نظيفة وتلقت شباكه 19 هدفا خلال 31 مباراة في الدوري البرتغالي.