مجلس الوزراء ينفي تسريح موظفي الدولة وفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية .. "التموين": لم نحذف مواطنين من البطاقات التموينية.. والمرحلة الخامسة لم تبدأ حتى الآن



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الصادر أمس، لرصد الشائعات والرد عليها 12 شائعة، ترددت خلال الأونة الأخيرة أبرزها "تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، وفرض ضرائب جديدة على السجائر، واعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير القادم، ووقف الحكومة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأكدت وزارة المالية أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

وأشارت إلى أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، لافتة إلى أنه سيكون هناك تعاون مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وشددت وزارة المالية أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأنه تم توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت وزارة الإسكان، إنه لا صحة لتوقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، منوهة إلى استمرار تلقي جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، وأنه قد تم البدء في استقبال طلبات التصالح اعتباراً من يوم 8 يوليو 2019.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين.

وذكرت وزارة النقل أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، وأن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، مشددة على أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

وأوضحت وزارة الطيران أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى "مصر للطيران" التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، وأنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى "مصر للطيران".

وأكدت وزارة الزراعة أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي بأي محافظة، لافتة إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكتروني لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارعين.

وشددت الوزارة على أنه لا صحة لما تم تداوله حول إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشددت وزارة الاتصالات عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير، مُوضحةً أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ونوهت وزارة التموين إلى انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق المُدعم كاملةً دون أي تخفيض وفي مواعيدها المحددة، وأنه يوجد رصيد كافي من الدقيق لدى المطاحن، موضحة أن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج مُحددة.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، وأنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتةً إلى استمرارها في تلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى أخر شهر أكتوبر الجاري.