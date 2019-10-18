النفط يتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعي في ظل استمرار النزاع التجاري بين أمريكا والصين

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار النفط تتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي في ظل تراجع التفاؤل بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، على خلفية إشارات تشي بأنه سيكون حتى من الصعب التوصل إلى اتفاق محدود، في الوقت الذي أعطى فيه مخزون أمريكا من الخام صورة مختلطة.



وتراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة ببورصة نيويورك اليوم الجمعة، بنسبة 5ر1 في المئة على أساس أسبوعي. وارتفع سعر الخام أمس الخميس بسبب زيادة مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



وسجل الاقتصاد الصيني في الربع الماضي أبطأ وتيرة نمو له منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بحسب بيانات أعلنت اليوم الجمعة، في دليل آخر على تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين على معدلات النمو العالمية.



وذكرت الحكومة الصينية في وقت سابق اليوم أن اقتصاد البلاد حقق معدل نمو 6% في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل خلال نحو ثلاثة عقود، مقابل 2ر6% في الربع الثاني.



ووفقا لـ "بلومبرج"، ليس من المتوقع أن يساعد الاتفاق الجزئي الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحويل الاتجاه المتباطئ لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، حيث أنه لن يلغي الرسوم الجمركية التي سبق وفرضها الرئيس، بل إن الأمر قد يزداد تعقيدا في ظل اعتزام الولايات المتحدة إصدار تشريع يدعم المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج.



وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر المقبل، 12 سنتا، ليصل سعر البرميل إلى 81ر53 دولارا في بورصة نيويورك التجارية بحلول الساعة 29ر12 ظهرا في سنغافورة، عقب زيادة 1ر1% أمس الخميس.



أما خام برنت تسوية ديسمبر، فقد تراجع بنسبة 6ر0% ليصل سعر البرميل إلى 57ر59 دولارا للبرميل في بورصة "آي سي إي" للعقود الآجلة في لندن، ليصل معدل التراجع الأسبوعي إلى 6ر1%.