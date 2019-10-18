النيابة تكلف المباحث بكشف لغز السيدة المقتولة برشاح الحوامدية وضبط المتهمين

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة، العثور على جثة سيدة داخل جوال ملقى برشاح بالحوامدية، وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.

كما كلفت بفحص محاضر التغيب والاختفاء لتحديد هوية المجني عليها وكشف لغز الجريمة وضبط المتهمين.

و تبين من مناظرة النيابة للجثة أنها مصابة بـ 15 طعنة في مختلف أنحاء الجسد، وترتدي ملابس كاملة عباءة سوداء وبنطلون ومصوغاتها الذهبية عبارة عن "حلق، دبلة، غويشة"، وتبين أن وجهها مشوه إثر تعرضها لنهش حيواني، بسبب تواجد الجثة بمكان العثور عليها لعدة أيام.

وكان قسم شرطة الحوامدية، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد، بالعثور على جثة سيدة بها أثار طعن في مختلف الجسد ويصدر منها رائحة كريهة وترتدي ملابس كاملة ومصوغات ذهبية بقرية أم حنان بالحوامدية.

وانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة الى مكان الواقعة وتبين أن الجثة يوجد بها نهش حيواني وحرر محضر بالواقعة وإبلاغ اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة ومساعد وزير الداخلية وتباشر النيابة التحقيقات.