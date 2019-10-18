كلوب يدافع عن سولسكاير قبل مواجهة كلاسيكو إنجلترا

دافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «ليس من وظيفتي التحدث عن ذلك، لكن ليس من السهل على أولي أن يتلقى هذه الانتقادات، لقد تعرضوا لإصابات كثيرة، وعانوا بسبب طبيعة هذه الإصابات وعددهم واللاعبين الحاسمين بالنسبة لهم».

وأوضح المدرب الألماني: «لا يمكن لأحد أن يلعب بنفس الأسلوب عندما يفقد خمسة أو ستة من لاعبيه الأساسيين، هذا ليس ممكنًا، لا يمكنك لعب كرة القدم نفسها؛ ربما يمكنك الحصول على نفس النتائج إذا كان المزاج مختلفًا ولكن لا يمكنك لعب كرة القدم نفسها».

وأضاف: «هذا الوضع صعب عليهم، ولكن هذا سوف يتغير، أنا لا أتابع بشكل جيد، لكن يبدو أنه يمكنهم الاستعداد بالطريقة الصحيحة ويمكنهم التركيز على التدريب، وهذا ما يتعين علينا مواجهته ، وليس كيف يحكم الآخرون على بدايتهم أو أيا كان».

وحول أداء مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة، قال كلوب: «لقد كانت لديهم مباريات جيدة ولحظات جيدة وكل هذه الأشياء؛ لقد خسروا في اللحظة الأخيرة أو شيء من هذا القبيل، فاتتهم ركلة جزاء، وهذا حظ سيئ لا شيء آخر».

وأتم: «أنت بحاجة إلى قوة دفع في لعبة وفي موسم واحد أيضًا؛ حتى الآن ربما لم يكن لديهم هذا ولكن هذا لا يعني أنهم لن يستردوه أبدًا، نحن نحترمهم كأفضل متحد نواجهه، وليس يونايتد الذي تتحدثون عنه جميعًا خلال الأسبوع».

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.