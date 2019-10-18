الاتحاد السكندري يواجه دجلة بحثا عن مواصلة الانتصارات

تستأنف اليوم منافسات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز، بمواجهة قوية؛ حيث يستضيف الاتحاد السكندرى فريق وادى دجلة، فى الخامسة والنصف مساء على ملعب الإسكندرية

فيما تأجلت مباراة المقاولون العرب أمام أسوان، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة 119، بين الأهلى والزمالك، على أن يواجه المقاولون فريق الزمالك فى مباراة مقدمة من الجولة الخامسة، غدا.

ويدخل الاتحاد السكندرى، صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط، المباراة أمام وادى دجلة، صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة، بحثا عن الفوز ومزاحمة فرق الصدارة، حيث تفصله 3 نقاط فقط عن الأهلى، متصدر الترتيب.

ونجح الاتحاد السكندرى فى التعافى سريعا بعد هزيمة الزمالك فى الجولة الأولى، ليحقق الفوز فى الجولتين الثانية والثالثة على حساب أندية الجونة والمصرى، على الترتيب، وبنفس النتيجة 1ــ0.

على الجانب الآخر، يسعى تاكيس جونياس، المدير الفنى لوادى دجلة، لتحقيق فوزه الأول، بعد التعادل أمام حرس الحدود فى الجولة الثانية بهدفين لكل فريق، والهزيمة فى مباراتى طنطا والإسماعيلى.