الشرطة تطلب من الإعلاميين إخلاء وسط بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية منها موقع "لبنان24" بأن قوى الأمن الداخلي اللبنانية طلبت من الإعلاميين ومراسلي الصحف والفضائيات إخلاء وسط العاصمة بيروت.

وذكر الموقع أنه بعد مواجهات عنيفة وكر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، من قوى أمن داخلي وجيش، ساد وسط بيروت هدوء حذر بعدما شهد تظاهرات حاشدة على مدى يومين رفضا للواقع القائم.

وأضاف أن أعمال الشغب التي شهدها وسط بيروت خلفت أضراراً جسيمة في الممتلكات والأملاك العامة إذ أقدم المتظاهرون على محاولة خلع أبواب بعض المحال التجارية وتحطيم واجهات زجاجية وإضرام النياران في الطرقات ومستودعات النفايات.