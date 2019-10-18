بالاكوف يستقيل من تدريب المنتخب البلغاري

استقال كراسيمير بالاكوف من منصبه كمدير فني للمنتخب البلغاري الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، في أعقاب فضيحة العنصرية التي اجتاحت فريقه.

ونقل التليفزيون الرسمي البلغاري تصريحات لبالاكوف يقول فيها :"قلت إذا كنت أنا المشكلة مع كرة القدم البلغارية، لن أفكر فيها لدقيقة وسأقدم استقالتي".

وفي مباراة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 أمام المنتخب الإنجليزي، تعرض اللاعبون أصحاب البشرة السوداء من المنتخب الإنجليزي لإساءات عنصرية، حيث قامت الجماهير بإصدار أصوات القرود وبعضهم قام بالتحية النازية.

وخسر المنتخب البلغاري صفر / 6 أمام المنتخب الإنجليزي، ولا توجد لديه أي فرصة للمشاركة في نهائيات يورو 2020.

وقال بالاكوف في الأساس أنه لم يسمع أي هتافات، واتهم إنجلترا بوجود مشاكل أكثر مع العنصرية عن بلغاريا. وبعدها تراجع عن هذا واعتذر.

واستقالت أيضا اللجنة التنفيذية للاتحاد البلغاري لكرة القدم. ويواجه الاتحاد عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واعتقلت الشرطة، بعدها، العديد من المشتبه فيهم. ولايزال شاب بلغاري يبلغ 18 عاما رهن الاحتجاز.