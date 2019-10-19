ميكرفون لتسجيل صوت المفاصل

التهاب وتآكل المفاصل مرض شائع يعانى منه الإنسان خاصة مع التقدم فى العمر. يعتمد تشخيص المرض على وسائل متعددة منها الأشعة والرنين المغناطيسى والفحص الإكلينيكى.

الجديد الذى يضيفه أطباء العظام فى إنجلترا هو استخدام تقنية شبيهة بتلك التى تستخدم لتقييم حالة الكبارى من رصد الأصوات الناتجة عنها. ميكروفون صغير للغاية تم تركيبه لمرضى التهاب وتآكل العظام فى مستشفى جامعة لانكستر البريطانية «٨٩ مريضا» أمكن من خلاله رصد موجات صوتية لا يمكن لأذن الإنسان التقاطها ليعاد تحليلها بواسطة برنامج كمبيوتر متطور. كان أن حصل الأطباء عن طريقها على معلومات أكثر دقة عن حركة المفاصل وأمكن منها تعديل أنواع الأدوية المستخدمة والتنبؤ بمستقبل المفصل وضرورة إجراء جراحة من عدمه.