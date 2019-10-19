 ميكرفون لتسجيل صوت المفاصل - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 12:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

ميكرفون لتسجيل صوت المفاصل


نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:48 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:48 م

التهاب وتآكل المفاصل مرض شائع يعانى منه الإنسان خاصة مع التقدم فى العمر. يعتمد تشخيص المرض على وسائل متعددة منها الأشعة والرنين المغناطيسى والفحص الإكلينيكى.

الجديد الذى يضيفه أطباء العظام فى إنجلترا هو استخدام تقنية شبيهة بتلك التى تستخدم لتقييم حالة الكبارى من رصد الأصوات الناتجة عنها. ميكروفون صغير للغاية تم تركيبه لمرضى التهاب وتآكل العظام فى مستشفى جامعة لانكستر البريطانية «٨٩ مريضا» أمكن من خلاله رصد موجات صوتية لا يمكن لأذن الإنسان التقاطها ليعاد تحليلها بواسطة برنامج كمبيوتر متطور. كان أن حصل الأطباء عن طريقها على معلومات أكثر دقة عن حركة المفاصل وأمكن منها تعديل أنواع الأدوية المستخدمة والتنبؤ بمستقبل المفصل وضرورة إجراء جراحة من عدمه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك