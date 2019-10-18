المجلس الأوروبي يؤكد عدم قانونية التنقيب التركية في المتوسط

أكد المجلس الأوروبي أن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالص لقبرص "غير قانونية".

كما أكد المجلس في بيان عقب نهاية اليوم الأول من قمة قادة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الجمعة، تضامنه مع قبرص وأنه "مستمر بمتابعة الأمر".

وفيما يتعلق بتركيا: "وافق المجلس الأوروبي على إدانة الاتحاد الأوروبي العمل العسكري الآحادي الذي تقوم به تركيا في شمال شرق سوريا والذي يتسبب في معاناة إنسانية غير مقبولة ويقوض الحرب ضد داعش ويهدد الأمن الأوروبي بشدة. مشيرا إلى الإعلان الذي تم بين الولايات المتحدة وتركيا بوقف جميع العمليات العسكرية، لكنه حث تركيا مرة أخرى على إنهاء عملها العسكري، وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".

وأشار البيان إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر تصدير السلاح إلى تركيا"، بالإضافة إلى ذلك، أن الاتحاد الأوروبي "يبقى ملتزما في جهوده الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين الخطيرة على نحو فعال في ضوء الاحتياجات الناجمة، بما في ذلك دعم الدول الأعضاء التي تواجه أخطر التحديات فيما يتعلق بتدفقات الهجرة في شرق البحر المتوسط".