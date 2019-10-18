لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تقرر تأجيل كلاسيكو الليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء أمس الخميس، أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الليجا، والذي كان من المقرر إقامته في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، على ملعب «كامب نو» معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز، إلى أجل غير مسمى.

ووفقًا لصحف "موندو ديبورتيفو" و"ماركا" و"آس"، فإنه تم الاتفاق خلال اجتماع "الخميس" بلجنة المسابقات على تأجيل مباراة الكلاسيكو، بسبب الأوضاع الخطيرة في إقليم كتالونيا، وسط اضطرابات بسبب قرار المحكمة العليا الإسبانية بإلقاء القبض على عدد من المسئولين عن تنظيم استفتاء الإقليم في أكتوبر 2017، وسيتعين الآن على برشلونةوريال مدريد الاتفاق على موعد جديد للمباراة قبل يوم الاثنين المقبل، لكن يبدو أن الأمور لن تكون سهلة.

وأضافت الصحف، أن اقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم "الأربعاء" الماضي، إقامة المباراة في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، ويبدو أن هناك موافقة من الناديين على الموعد المقترح، لكن رابطة الدوري الإسباني قدمت مقترحًا تطلب فيه إقامة المباراة يوم السبت 7 ديسمبر المقبل، بسبب التأثير الدولي الكبير للمباراة، والأضرار التي تلحق بمقدمي الخدمات التلفزيونية جراء عدم الاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع، وتقترح الرابطة أيضًا تعديل إقامة مباريات ريال مدريد أمام إسبانيول وبرشلونة أمام ريال مايوركا المقرر إقامتها يوم 7 ديسمبر، لتقام في الرابع من الشهر ذاته.

وأوضحت الصحف، أن لجنة المسابقات رفضت أيضًا المقترح الذي قدمته رابطة الليجا، واعتبرت أنه من غير المناسب عقد المباراة في ذلك اليوم على ملعب «كامب نو»، واقترحت إعادة ترتيب مباراتي الكلاسيكو، ومع ذلك، قررت اللجنة تأجيل المباراة بدلًا من خوض المواجهة الأولى على ملعب «سانتياجو بيرنابيو».

برشلونة وريال مدريد رفضا أيضًا إعادة ترتيب مباراتي الكلاسيكو، حيث اعتبر النادي الملكي أن ذلك سيؤثر على المنافسة في الدوري الإسباني، وأنه يمكن أن يؤدي إلى خطر نقل الاضطرابات من إقليم كتالونيا إلى العاصمة، مدريد، لأنه في نفس اليوم تقام مباراة تجمع بين أتليتكو مدريد وأتلتيك بيلباو في ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

وأشارت الصحف، أن برشلونة لم يكن يرغب في مبادلة مباراتي الكلاسيكو، لأنه تذكر أنه قبل عامين رفضت رابطة الليجا تأجيل مباراة النادي الكتالوني أمام لاس بالماس، والتي أقيمت في نفس يوم الاستفتاء غير القانوني حول استقلال كتالونيا، وأقيمت بدون حضور جماهيري، في حين بناءً على رغبة الأندية الكتالونية من أجل ضمان سلامة الجماهير.

وتابعت هذه المرة، لم يقدم المسئولون عن تنظيم المظاهرات أي تقارير تنصح بعدم لعب مباراة الكلاسيكو في السادس والعشرين من أكتوبر، وهو السبب الذي استند إليه برشلونة لعدم تغيير موعد المباراة، بالإضافة إلى ذلك فإن مبادلة مباراتي الكلاسيكو غيرت من خطط النادي التدريبية، لأنها تأتي قبل 3 أيام من مواجهته أمام سلافيا براج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحف، أن الحكومة، ممثلة في المجلس الأعلى للرياضية، نصحت بعدم تنظيم المباراة في ملعب «كامب نو» في السادس والعشرين من أكتوبر، معتبرة أنه من غير المعقول إقامة المباراة في ذلك الموعد، بالنظر إلى عدم إمكانية تأمينها بأفضل صورة ممكنة.