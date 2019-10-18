توسك: وقف إطلاق النار شمال سوريا غير حقيقي وبمثابة مطالبة الأكراد بالاستسلام

عبر رئيس المجلس الأوروبي، المُنتهية ولايته، دونالد توسك، عن قناعته أن وقف إطلاق النار، الذي أعلن أمس في شمال شرق سوريا، غير حقيقي وهو عبارة عن مطالبة للأكراد بالاستسلام.

وأكد توسك -في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بعد انتهاء القمة الأوروبية الدورية في بروكسل بالاشتراك مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ضرورة أن يكون موقف الأوروبيين متماسكًا وأن يكرر الاتحاد مطالبة أنقرة بوقف نهائي لعملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا وسحب قواتها من هناك، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وقال "يجب على تركيا سحب قواتها من المنطقة، وهذا ليس فحوى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وعلى الرغم من موقفه هذا، أكد توسك أنه لا يرغب بإثارة أي تصعيد أو توتر جديد بين الأوروبيين والأتراك.

كان الاتحاد الأوروبي قد أدان العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مطالبًا أنقرة بوقفها على الفور واحترام القانون الدولي الإنساني، ولكن الأوروبيين لم يقوموا بفرض أي عقوبات اقتصادية أو فردية على تركيا، مكتفين بدعوة دولهم لحظر تصدير السلاح إليها.