مدرب الإسماعيلي: نحتاج لمواصلة الانتصارات قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي

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أكد ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي أن مواجهة فريقه أمام حرس الحدود تحتاج لتركيز كبير من جانب اللاعبين.

ويلتقى الإسماعيلي مع حرس الحدود، اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال الصربي في اجتماعه مع اللاعبين، أمس الخميس: "فريق حرس الحدود صعب ويحتاج لحالة عالية من التركيز طوال أحداث المباراة".

وتابع للاعبيه: "لقد فزنا خارج ملعبنا أمام وادي دجلة ونحتاج لمواصلة الانتصارات خاصة وأننا حصلنا على بعض من الراحة بعد توقف المسابقة إضافة لخوض المباراة على ملعبنا".

وأشار "نحتاج للفوز حتى يرفع معنوياتنا. نحن مقبلون على خوض لقاء مهم أمام الجزيرة الإماراتي فى البطولة العربية".

وأتم الصربي للاعبيه: "سأختار من أراه قادرا على تحقيق أهدافنا، وسوف يأتي دور الجميع من منطلق حاجتنا لكل المتوافر والمستعد من اللاعبين في إطار تتابع المباريات والبطولات".