 وسائل إعلام لبنانية: إخلاء ساحتي رياض الصلح والشهداء من المعتصمين - بوابة الشروق
الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

وسائل إعلام لبنانية: إخلاء ساحتي رياض الصلح والشهداء من المعتصمين


نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:32 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:32 م

أفادت فضائية المنار، بأن ساحتي رياض الصلح والشهداء خلتا من المعتصمين بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب.

وتشهد لبنان احتجاجات حاشدة بسبب زيادة الضرائب، وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري مهلة لجميع الأطراف مدتها 72 ساعة من أجل حل الوضع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك