وسائل إعلام لبنانية: إخلاء ساحتي رياض الصلح والشهداء من المعتصمين

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أفادت فضائية المنار، بأن ساحتي رياض الصلح والشهداء خلتا من المعتصمين بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب.

وتشهد لبنان احتجاجات حاشدة بسبب زيادة الضرائب، وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري مهلة لجميع الأطراف مدتها 72 ساعة من أجل حل الوضع.