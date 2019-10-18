الاتحاد الأوروبي يطالب مجددا بوقف الاجتياح التركي للشمال السوري

طالب قادة الاتحاد الأوروبي مجددا بإنهاء الهجوم التركي على القوات الكردية في شمال سوريا وسحب قواتها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عملياتها العسكرية.

وقال القادة الأوروبيون في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة، إن المجلس الأوروبي أخذ علما بالإعلان التركي الأمريكي بوقف كل العمليات العسكرية، وهو يحض تركيا مجددا على إنهاء عملياتها العسكرية وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى قد أعلن أن تركيا تعهدت للولايات المتحدة بأن تكون "المنطقة الآمنة" التي تم الاتفاق عليها في شمال سوريا مؤقتة، وبأنها لن تتسبب بنزوح جماعي للسكان.