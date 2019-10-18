وكيل أوقاف الغربية: التنمية الاقتصادية لا تقل أهمية عن تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إن التنمية الاقتصادية التي تشهدها محافظة الغربية بصفة خاصة وجميع محافظات الجمهورية تدعو للفخر والاطمئنان لمستقبل هذا البلد العظيم الذي لم ولن يهزم أبدا لأنه صاحب أقدم وأعظم الحضارات وهو الوطن العصي على كل احتلال عسكري وفكري.

جاء هذا على هامش احتفال الأوقاف بمولد السيد البدوى بطنطا، مساء أمس الخميس، موجها حديثه لرئيس الجمهورية أن التنمية الاقتصادية لا تقل بحال من الأحوال عن تجديد الخطاب الديني لمواجهة التحديات والأفكار المتطرفة التي تحاول هدم كل تنمية بدعوى الدين وهو منهم براء.

وأضاف أنه إذا كانت مكة بها كعبة الله التي يقصدها أهل الذنوب للتوبة، فعندنا كعبة العلم في مصر ألا وهو الأزهر الشريف الحائط المنيع ضد كل غزو فكري أو عسكري.

وكان اللواء هشام السعيد محافظ الغربية شهد احتفالية مديرية الأوقاف بالليلة الختامية لمولد سيدى أحمد البدوي التي أقيمت بالسرادق المقام بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بحضور (اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا - اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية - اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية – النائب جلال عواره عضو مجلس النواب وحامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة والعقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة و لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والشعبية).

قبل أن يحي المنشد محمود التهامي الليلة الختامية بالإنشاد الديني الذي استمر للساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور كبير من مريدي السيد البدوى الذين عاشوا حالة من الطرب والوجد غير مسبوقة.