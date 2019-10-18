 متظاهرو كتالونيا يسدون الطرق المؤدية إلى كنيسة شهيرة في برشلونة - بوابة الشروق
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متظاهرو كتالونيا يسدون الطرق المؤدية إلى كنيسة شهيرة في برشلونة

د ب أ
نشر فى : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 3:11 م | آخر تحديث : الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 3:11 م

سد متظاهرون يحتجون على سجن زعماء انفصاليين كتالونيين المداخل المؤدية إلى كنيسة ساجرادا فاميليا في وسط برشلونة.

وتجمع حشد يدعو إلى انفصال المنطقة الشمالية الشرقية عن إسبانيا في الصباح خارج الكنيسة غير المكتملة البناء الشهيرة.
وذكر حساب الكنيسة على تويتر أن السياح لم يتمكنوا من دخولها ويمكن أن يلغوا تذاكرهم عبر الإنترنت.

يشار إلى أن كنيسة ساجرادا فاميليا بين أشهر المقاصد السياحية في إسبانيا وهي من تصميم المهندس المعماري أنطونيو جودي.

وهذه التظاهرة تأتي في إطار إضراب عام أوسع أسفر عن إلغاء رحلات جوية وسد طرقات في المنطقة .


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