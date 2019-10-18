آلاف المهاجرين يتوجهون إلى قبرص بدلا من اليونان

أفادت تقارير إعلامية بارتفاع أعداد المهاجرين الذين ينطلقون من تركيا ويصلون إلى قبرص، متجاوزين الطريق الرئيسية إلى الجزر اليونانية.

وأوردت صحيفة "فيليفذيروس" اليومية بيانات رسمية تفيد بأن تسعة آلاف مهاجر وصلوا إلى قبرص في عام 2019 حتى الآن، وذلك استمرارا في اتجاه زيادة الأعداد عاما بعد آخر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة "أر أي كيه" الحكومية القبرصية مساء أمس "يصل ما يقرب من ألف شخص شهريا".

وتخشى قبرص قيام الكثيرين بمحاولة الوصول إليها من تركيا وطالبت الاتحاد الأوروبي بالفعل بتقديم العون من أجل إيواء هذه الاعداد المتزايدة.

وأشارت إلى أنه يوجد حاليا حوالي 20 ألف مهاجر يقيمون في معسكرات شديدة التكدس في قبرص، والتي يصل عدد سكانها 850 ألف نسمة.