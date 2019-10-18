برنامج الغذاء العالمي يوسع نطاق مساعداته لـ580 ألف شخص في شمال شرق سوريا

قال هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، إن المنظمة الدولية تقوم بتوسيع نطاق استجابتها في شمال شرق سوريا لمساعدة 580 الف شخص في شهر أكتوبر.

وأضاف المتحدث أن البرنامج وصل بمساعداته الغذائية الشهرية إلى 170 الف شخص حتى الآن بما في ذلك الأغذية الجاهزة للأكل لدعم الأشخاص فى الملاجئ الجماعية وغيرها حيث توجد مناطق ذات كثافة عالية من النازحين داخليا ولفت الى انه تم اعطاء الأولوية للأشخاص النازحين داخليا.

وأوضح أن هناك اكثر من 160 ألف شخص في طريقهم إلى الشمال الشرقي بحثا عن ماوى فى مدينتى الحسكة والرقة وقال ان العديد من الاشخاص يختارون البقاء مع العائلة والأصدقاء بدلا من الاقامة فى الملاجئ الجماعية وبما قد يجعل لذلك الرقم أعلى واشار الى انه يقدر بان حوالى 70 % من النازحين داخل الحسيكة يقيمون لدى عائلات مضيفة و 50 % فى الرقة والباقى فى ملاجئ جماعية او مؤقتة لافتا الى ان هذة الارقام ليست احصائية فى ظل حالة السيولة الحالية للوضع .

وأشار المتحدث إلى أن البرنامج يقوم الآن بتنقيح خطة التوزيع الخاصة بالمساعدة الغذائية الشهرية لاستهداف المناطق التي تستضيف أكبر عدد من الأشخاص النازحين داخليا فى المرحلة الأولى يليها التوزيع في المناطق الأقل ازدحاما بالنازحين فى المرحلة الثانية للوصول الى المناطق التي كانت تعانى بالفعل من انعدام الأمن الغذائى فى المنطقة.

وحذر فيرهوسل من أن الأعمال العدائية تهدد حركة الامدادات الإنسانية والتجارية التي يمكن أن تؤثر سلبا على حياة مئات الآلاف من الاشخاص

وذكر ان التقارير تشير الى أن انقطاع الطرق التجارية كان له تأثير تصاعدى على الأسعار .

ودعا برنامج الغذاء العالمي إلى ابقاء طرق الأمداد الحيوية مفتوحة وامنة لايصال المساعدات الإنسانية واكد على انه يجب على جميع أطراف النزاع ضمان الوصول غير المشروط ودون عوائق ومستمر الى جميع المحتاجين فى جميع أنحاء سوريا .