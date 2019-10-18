قال رئيس الوزراء اللبناني، إن الإصلاحات تعني إصلاح القوانين في بلاده، لافتًا إلى أن الحل الوحيد للأزمة هو الإصلاح الاقتصادي القائم على التعاون بين جميع الأطراف.

وأكد الحريري في كلمة للشعب اللبناني، الجمعة، أن الإصلاحات معناها فرض ضرائب، واصفًا الدين العام والعجز في الموازنة بالمتفاقم.

وأضاف أن الخطوة المباشرة للإصلاح الاقتصادي هو خفض العجز العام، وتم تخفيض النفقات، وتم عقد اجتماعات ولجان واتصالات للتوصل إلى اتفاقات إلا أن الأمور لم تكتمل.

وبدأت التجمعات الاحتجاجية الصاخبة، مساء الخميس، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق واتساب، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأغلق المتظاهرون الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.